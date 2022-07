Pagan Peak 2 al via su Sky Investigation il 7 luglio | la seconda stagione parte da un salto temporale

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nell’estate di Skydebutta2, coi primi episodi in onda da giovedì 7: si tratta delladella serie thriller ideata da Cyrill Boss e Philipp Stennert, ispirata alla co-produzione danese-svedese del 2011 The Bridge. Rappresenta la terza produzione originale di Sky Deutschland, dopo i successi internazionali di Babylon Berlin e Das Boot.2 sarà in onda in esclusiva su Sky, canale 114 di Sky, mentre la primaera andata in onda in chiaro: la serie ha debuttato infatti nel 2019 su Rai4, che ne ha trasmesso la prima, mentre il secondo capitolo sarà disponibile solo per gli abbonati Sky, oltre che nella programmazione ...

Pubblicità

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un anno dopo il finale della prima stagione, Ellie Stocker (Julia Jentsch) e il suo collega austriaco Gedeon Winter (...Apple Tv+ Black bird - dall'8 luglio VEDI ANCHE Now- dal 7 luglio Sono passati 11 anni dal debutto di "The bridge", co - produzione tra Danimarca e Svezia ambientata sul confine tra i due ... Pagan Peak 2, parte la seconda stagione della serie "gialla" con sfumature horror SCOTS are being warned they face a ‘cheatwave’ from tomorrow as the sexiest month of the year rolls in. Sexual activity peaks in July with the average Scottish couple having sex four ...Ecco il clou delle novità dell’offerta per la tv delle altre reti Rai, i Palinsesti autunno 2022: Rai 4, Rai Movie, Rai5 e Rai Storia.