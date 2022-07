Morata: «Sono motivato, voglio preparare al meglio la stagione con l’Atletico» (Di giovedì 7 luglio 2022) Morata pensa solo all’Atletico Madrid. Le parole dell’attaccante spagnolo dopo il ritorno in Patria Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid e ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club spagnolo. RITORNO – «Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Sono sicuro che sarà un grande anno. Ritroverò tanti giocatori che Sono anche amici per me, mi hanno sempre trattato in modo fenomenale e siamo rimasti in contatto. Non vedo l’ora di vederli, sarà molto importante conoscerci e poi competere al miglior livello. Inoltre, Sono fortunato ad aver già lavorato con Simeone e il suo team e tutto sarà più semplice. voglio iniziare a preparare questa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022)pensa solo alMadrid. Le parole dell’attaccante spagnolo dopo il ritorno in Patria Alvaroè tornato alMadrid e ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club spagnolo. RITORNO – «moltoe non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi.sicuro che sarà un grande anno. Ritroverò tanti giocatori cheanche amici per me, mi hanno sempre trattato in modo fenomenale e siamo rimasti in contatto. Non vedo l’ora di vederli, sarà molto importante conoscerci e poi competere al miglior livello. Inoltre,fortunato ad aver già lavorato con Simeone e il suo team e tutto sarà più semplice.iniziare aquesta ...

