Milan, Giroud: “Era destino che venissi in questo club. Pioli? Sa come parlare ai giocatori” (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, in occasione della presentazione del suo libro ‘Crederci, sempre’, ha raccontato la sua prima stagione in rossonero: “La prima volta che ho parlato con Maldini ero a Nizza con la Nazionale. E’ stato speciale confrontarmi con una leggenda rossonera come Paolo, è stato naturale venire al Milan. Pioli è una brava persona, sincera, che sa come parlare con i giocatori. Ibrahimovic? Non gli ho detto subito che ero suo tifoso, ero un po’ agitato che mi prendesse in giro. Quando lo ha saputo ha riso molto, sono molto felice del nostro rapporto, mi ha dato un bel benvenuto ed è stato tutto molto semplice”. “I gol nel derby sono stati un’emozione pazzesca, sotto la Curva Sud. – ha aggiunto Giroud – Con ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attaccante del, Olivier, in occasione della presentazione del suo libro ‘Crederci, sempre’, ha raccontato la sua prima stagione in rossonero: “La prima volta che ho parlato con Maldini ero a Nizza con la Nazionale. E’ stato speciale confrontarmi con una leggenda rossoneraPaolo, è stato naturale venire alè una brava persona, sincera, che sacon i. Ibrahimovic? Non gli ho detto subito che ero suo tifoso, ero un po’ agitato che mi prendesse in giro. Quando lo ha saputo ha riso molto, sono molto felice del nostro rapporto, mi ha dato un bel benvenuto ed è stato tutto molto semplice”. “I gol nel derby sono stati un’emozione pazzesca, sotto la Curva Sud. – ha aggiunto– Con ...

