La resa di Conte | niente modifiche al dl Aiuti Sul Superbonus doccia gelata

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il timing è significativo. Giuseppeha lasciato da pochi minuti Palazzo Chigi dettagliando ai cronisti un ultimatum all'esecutivo che, in realtà, è tutto fuorché perentorio. Esattamente in quel momento arriva l'annuncio che il governo pone la questione di fiducia sul decretonella formulazione uscita dalle Commissioni della Camera. E cioè con la stretta sul reddito di cittadinanza e senza alcuna norma per «sbloccare» il. Tutto quello che non volevano i grillini, insomma. Che, però, si accingono a votare sì alla fiducia, oggi, salvo astenersi lunedì nella votazione finale sul testo. Il classico modo per tenere il piede in due scarpe: al governo ma anche all'opposizione. L'accelerazione è statanecessaria dall'imperativo di approvare il provvedimento anche al Senato entro il 16 luglio, pena la ...

Pubblicità

Carla37611766 : @La_manina__ SE QUESTA E' RESA...QUESTA E' RESPONSABILITA' VERSO GLI ITALIANI...E PUGNO DURO! E' NEI GUAI IL DRAGHE… - Carla37611766 : SE QUESTA E' RESA...QUESTA E' RESPONSABILITA' VERSO GLI ITALIANI...E PUGNO DURO! E' NEI GUAI IL DRAGHETTO, SPERAVA… - Peppe91176 : Governo, @GioFazzolari (@FDI_Parlamento ): resa incondizionata di Conte al premier Draghi - GaetanoRizzo18 : @La_manina__ MACCHÉ!?? Sembrava una resa dei conti da duello rusticano perché Draghi lo aveva 'offeso' ?? Invece è an… - loremmall : @SimonaNocerino_ Dovresti riflettere molto prima di pensare e scrivere cazzate, in linea con il tuo nuovo capo ?? Ha… -

Commentitorna avvocato del popolo per annunciare laa Draghi Stefano Feltri direttore Reddito di cittadinanza Riformato in peggio da questo governo, con l'appoggio convinto del M5s, il ...Per chiarire,ha subito detto che non esce dalla maggioranza. Quindi il suo scontro finale con Draghi si è concluso con una sostanziale. Il ritorno dell'avvocato del popolo, al posto del ...Il timing è significativo. Giuseppe Conte ha lasciato da pochi minuti Palazzo Chigi dettagliando ai cronisti un ultimatum all'esecutivo ...Buongiorno. Il governo, per ora, va avanti. Ma è difficile, anche per i parlamentari, prevedere fino a quando. Ieri il premier Mario Draghi ha incontrato Giuseppe Conte: hanno parlato per un’ora e all ...