Juventus, Di Maria arriva oggi. Poi sarà la volta di Pogba - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di giovedì 7 luglio 2022) Juventus, la stagione inizierà il 10 luglio Torino, 7 luglio 2022 - E' il giorno dell'arrivo di Angel Di Maria a Torino. La Juventus è finalmente pronta ad accogliere l'argentino, che atterrerà questa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022), la stagione inizierà il 10 luglio Torino, 7 luglio 2022 - E' il giorno dell'arrivo di Angel Dia Torino. Laè finalmente pronta ad accogliere l'argentino, che atterrerà questa ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - romeoagresti : È fatta, anche gli ultimi dettagli burocratici sono stato perfezionati: #DiMaria è della #Juventus // Done deal, ev… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani l'arrivo di #DiMaria a Torino - edzenon1 : @capuanogio @gobboisback Questo è scemo ????? Vlahovic come lo classifichi se parli di giovani top d'Europa? Lo vole… - utzi_26 : Mercato - #Juventus Giorno 45 post stagione. Ufficialità: - Ufficialità attese: Pogba, Di Maria, Cambiaso Nomi ac… -