Johnson cede alla rivolta interna dei conservatori: oggi le dimissioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha accettato di dimettersi e lo farà oggi. Lo rende noto la Bbc sottolineando che Johnson ha manifestato la volontà di rimanere primo ministro fino a quando il nuovo leader dei Tory non sarà eletto in autunno. Dominic Cummings, l'ex braccio destro di Johnson, divenuto suo acerrimo nemico dopo esser stato cacciato da Downing Street, esulta per la notizia che il premier, pressato dalla inarrestabile onda di dimissioni nel suo governo, ha finalmente deciso di lasciare il governo. “Dentro il bunker dicono che è finita. Cambio di regime”, ha twittato prontamente. Quest'estate -si svolgerà una corsa alla leadership dei conservatori e un nuovo primo ministro sarà in carica in tempo per la conferenza del partito ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Il primo ministro britannico Borisha accettato di dimettersi e lo farà. Lo rende noto la Bbc sottolineando cheha manifestato la volontà di rimanere primo ministro fino a quando il nuovo leader dei Tory non sarà eletto in autunno. Dominic Cummings, l'ex braccio destro di, divenuto suo acerrimo nemico dopo esser stato cacciato da Downing Street, esulta per la notizia che il premier, pressato dinarrestabile onda dinel suo governo, ha finalmente deciso di lasciare il governo. “Dentro il bunker dicono che è finita. Cambio di regime”, ha twittato prontamente. Quest'estate -si svolgerà una corsaleadership deie un nuovo primo ministro sarà in carica in tempo per la conferenza del partito ...

LaNotiziaTweet : Boris #Johnson pronto alle dimissioni, il premier cede al pressing della compagine Tory: “L’annuncio entro sera” - nicdemuro : +++ #Boris #Johnson cede e annuncia dimissioni +++ Terrà la premiership solo fino a nomina nuovo leader conservato… - Ucrainarussia : ??#BREAKING Rivolta dei conservatori, #Boris #Johnson cede: 'Si dimette oggi' La decisione del primo ministro britan… - laviniamainardi : Rivolta dei conservatori, Boris Johnson cede: 'Si dimette oggi' - la Repubblica - Domenica19611 : @LelloEsposito5 Non credo Johnson non cede mai disfatta per lui buon di seguiremo -