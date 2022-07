Inter, blitz e operazione a sorpresa: il dirigente svela tutto (Di giovedì 7 luglio 2022) Inter e Salernitana sono vicine alla conclusione di un accordo per il trasferimento del giocatore: lo conferma il dirigente del club. Ci ha riflettuto un po’ prima di accettare, ma alla fine proverà l’esperienza in Campania. È la decisione presa da Lorenzo Pirola, difensore dell’Inter, che sta così negoziando il suo trasferimento alla Salernitana. Non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 luglio 2022)e Salernitana sono vicine alla conclusione di un accordo per il trasferimento del giocatore: lo conferma ildel club. Ci ha riflettuto un po’ prima di accettare, ma alla fine proverà l’esperienza in Campania. È la decisione presa da Lorenzo Pirola, difensore dell’, che sta così negoziando il suo trasferimento alla Salernitana. Non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - CalcioOggi : Monza, Galliani: 'Abbiamo parlato con l'Inter di Pinamonti. Blitz per Icardi? Parigi è più glamour di Sarajevo' -… - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: GdS - Derby di mercato per Dybala: il Milan studia il blitz, ma l'Inter è ancora la prima opzione - infoitsport : Calciomercato Inter, blitz di Marotta: Juventus tagliata fuori - helder39691713 : RT @MarioAlbanese7: Derby su Dybala: all'Inter 5+2 milioni serve tempo per poter tornare alla carica, il Milan studia il blitz e a cifre… -