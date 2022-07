Il racconto della glaciologa 93enne: “I ghiacciai sono figli del clima. Andare in montagna con queste temperature è sempre pericoloso” (Di giovedì 7 luglio 2022) La glaciologa Augusta Vittoria Cerutti ha 93 anni e una grande conoscenza dei ghiacciai della Valle d’Aosta, dove tuttora abita. Negli anni li ha percorsi e osservati a lungo, tanto da “poter dare loro del tu”. È stata una dei pochi fortunati ad aver assistito a una fase di espansione e crescita delle lingue di ghiaccio, prima di vederle diminuire e quasi scomparire. Uno dei ghiacciai che ricorda maggiormente è quello della Brenva, che era così esteso da arrivare a superare di lato la chiesetta del santuario di Notre-Dame de Guérison, sulla strada della Val Veny, ancora presente oggi. Insegnante di geografia, fin da giovane ha iniziato a frequentare le montagne della zona di Courmayeur, appassionandosi allo studio dei ghiacciai, tanto da venire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) LaAugusta Vittoria Cerutti ha 93 anni e una grande conoscenza deiValle d’Aosta, dove tuttora abita. Negli anni li ha percorsi e osservati a lungo, tanto da “poter dare loro del tu”. È stata una dei pochi fortunati ad aver assistito a una fase di espansione e crescita delle lingue di ghiaccio, prima di vederle diminuire e quasi scomparire. Uno deiche ricorda maggiormente è quelloBrenva, che era così esteso da arrivare a superare di lato la chiesetta del santuario di Notre-Dame de Guérison, sulla stradaVal Veny, ancora presente oggi. Insegnante di geografia, fin da giovane ha iniziato a frequentare le montagnezona di Courmayeur, appassionandosi allo studio dei, tanto da venire ...

Pubblicità

ladyonorato : Come si è arrivati alla “aggressione russa non provocata e non giustificata della pacifica e democratica Ucraina”?… - Raiofficialnews : #RaiFiction, la più grande fabbrica di racconto del Paese. Le novità e gli attesi ritorni della stagione #Rai 2022/… - ReRebaudengo : RT @EZanchini: Oggi su @greenbluegedi di @repubblica racconto il progetto di Roma per fare della transizione energetica il motore della rig… - marioricciard18 : RT @EZanchini: Oggi su @greenbluegedi di @repubblica racconto il progetto di Roma per fare della transizione energetica il motore della rig… - GioGriziotti63 : RT @ladyonorato: Come si è arrivati alla “aggressione russa non provocata e non giustificata della pacifica e democratica Ucraina”? Il racc… -