Hayden Panettiere rivela la sua lotta con la dipendenza: "Ero entrata in un circolo di autodistruzione" (Di giovedì 7 luglio 2022) L'attrice di Scream Hayden Panettiere ha raccontato ai giornali la sua lotta contro la dipendenza e la depressione post-parto, fino alla disintossicazione e alla riabilitazione. Vi ricordate di Hayden Panettiere, la cheerleader di Heroes e la Juliette Barnes di Nashville? La rivedremo presto in Scream 6, e mentre è attualmente impegnata con l'associazione Hoplon International - da lei fondata lo scorso marzo per raccogliere fondi per l'Ucraina - l'attrice 32enne ha deciso di raccontarsi ai microfoni di People, ai quali ha confessato anche di aver combattuto a lungo contro la dipendenza da droghe, alcol e la depressione post-parto. Era giovanissima, spiega Panettiere, aveva appena 15 anni quando qualcuno del suo team le ha offerto delle "pillole per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) L'attrice di Screamha raccontato ai giornali la suacontro lae la depressione post-parto, fino alla disintossicazione e alla riabilitazione. Vi ricordate di, la cheerleader di Heroes e la Juliette Barnes di Nashville? La rivedremo presto in Scream 6, e mentre è attualmente impegnata con l'associazione Hoplon International - da lei fondata lo scorso marzo per raccogliere fondi per l'Ucraina - l'attrice 32enne ha deciso di raccontarsi ai microfoni di People, ai quali ha confessato anche di aver combattuto a lungo contro lada droghe, alcol e la depressione post-parto. Era giovanissima, spiega, aveva appena 15 anni quando qualcuno del suo team le ha offerto delle "pillole per ...

