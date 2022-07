Grande Fratello Vip. Alex Belli tuona sulla festa di Soleil Sorge Nessun invito in compenso abbiamo conosciuto il fidanzato"

Pubblicità

Giroud: "Origi? Ho fatto il mio ruolo di 'grande fratello', è molto importante dare il benvenuto ai nuovi giocatori…

All'inizio ci sembrava Awed , poi Antonino Spinalbese ... ma non è nessuno dei due. Il nuovo concorrente ufficiale delVip (dopo l'indizio di Alfonso Signorini) è George Ciupilan . La conferma, oltre al tweet che vi mettiamo a seguire, sta - guarda caso - nella sua intervista di questa settimana ...Baci, coccole, chimica artistica, promesse, affinità etc etc... AlVip 6, Alex Belli e Soleil Sorge si sono annusati e sono andati 'oltre', mescolando finzione e realtà. L'impressione è che ad un certo punto pure loro non hanno più ben compreso quale ...Tra i due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è omari gelo: le parole di Alex Belli sulla sua ex amica artistica.Terzo indizio su uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. A lanciarlo, come al solito, è stato Alfonso Signorini: il conduttore del ...