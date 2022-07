Governo | “Le richieste di Conte devono rapportarsi alla realtà” Flavia Giacobbe a SkyTg24 Il video

Pubblicità

reportrai3 : ??Dopo il servizio di #Report, il governo è stato costretto a rispondere alle nostre ripetute richieste e ha pubblic… - TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - lucasofri : Beh, ogni tanto la costruzione dell'attenzione intorno al M5S ha ancora trovate che funzionano: stavolta è bastato… - Vincenz89383000 : RT @LStrazecca: E finalmente @EnricoLetta ha consegnato una lettera a Draghi per ricordare le priorità della Sinistra e chiedere che non si… - Rodica17957578 : RT @Marghe0855: Ho letto le condizioni di Conte a Draghi, richieste sacrosante che dovrebbero essere avvallate da tutti gli italiani. Dragh… -

...9avanzate ieri. Insomma, il caos. In tutto questo con il resto del mondo politico che non può assistere in maniera passiva a questo via vai di tensioni sulla sopravvivenza del(e ...Su queste, ha ribadito oggi, serve "un segno di discontinuità" con "risposte concrete" entro luglio, perchè "il tempo è scaduto" e il Movimento è "già con un piede fuori dal". Oggi ...A luglio arriva un importante bonus 80 euro per le famiglie e i cittadini con ISEE basso. Molte altre possono ancora richiederlo con questi requisiti.Roma, 7 lug. (askanews) - Mario Draghi incassa la fiducia alla Camera sul decreto aiuti, ma sa che per far rientrare l'allarme per il suo governo ...