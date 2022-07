Falsi cali di fatturato per intascare gli aiuti covid | sequestrati 210mila euro a imprenditore

(Di giovedì 7 luglio 2022) I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza hanno denunciato unche, senza averne diritto, ha percepito contributi a fondo perduto per 147 milaprevisti dal Decreto...

Pubblicità

vercellioggi.it/

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza hanno denunciato un imprenditore che, senza averne diritto, ha percepito contributi a fondo perduto per 147 mila euro previsti dal ...... evasioni da penitenziari latinoamericani, passaportie soprattutto fiumi di denaro e cocaina ... Due di loro risultano cittadini colombiani esponenti del Cartello di; il quinto è Rocco ... RIFLESSI D'OMBRA – Intervista a Luigi Calì Ha percepito contributi a fondo perduto per 147 mila euro previsti dal Decreto Rilancio ed erogati dall’Agenzia delle Entrate per aiutare le aziende con calo di fatturato durante l’emergenza covid.Un imprenditore di Giussano denunciato dalla Guardia di Finanza: avrebbe percepito fondi Covid con una dichiarazione falsa ...