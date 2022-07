F1, Guenther Steiner: “La Top10 di Silverstone può regalare fiducia a Mick” (Di giovedì 7 luglio 2022) Guenther Steiner ha parlato dopo il Gran Premio di Gran Bretagna in merito alla prestazione di Mick Schumacher, a punti con la propria Haas in quel di Silverstone. Il tedesco è riuscito ad entrare nella parte alta della classifica al termine di una gara ricca di colpi di scena. L’altoatesino ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Penso che il risultato ottenuto possa regalare più fiducia a Mick. Non dobbiamo mettere pressione e non criticare se non arrivano punti nei prossimi eventi”. Il Team principal della compagine americana ha continuato il suo intervento in merito al figlio di Michael Schumacher dicendo: “Le presone non capiscono. Ci sono moltissimi altri piloti in griglia, tutti sono degli essere umani. L’aspettativa non deve demolire un pilota ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)ha parlato dopo il Gran Premio di Gran Bretagna in merito alla prestazione diSchumacher, a punti con la propria Haas in quel di. Il tedesco è riuscito ad entrare nella parte alta della classifica al termine di una gara ricca di colpi di scena. L’altoatesino ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Penso che il risultato ottenuto possapiù. Non dobbiamo mettere pressione e non criticare se non arrivano punti nei prossimi eventi”. Il Team principal della compagine americana ha continuato il suo intervento in merito al figlio di Michael Schumacher dicendo: “Le presone non capiscono. Ci sono moltissimi altri piloti in griglia, tutti sono degli essere umani. L’aspettativa non deve demolire un pilota ad ...

