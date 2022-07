Covid Lazio | 11333 nuovi contagi e 5 morti | i dati di oggi 7 luglio

(Di giovedì 7 luglio 2022). Non si ferma la corsa del virus che continua a mantenere alta l’attenzione degli esperti. Nelle ultime settimane il numero deiè infatti aumentato, alimentando una certa apprensione negli esperti ma non solo.: idiIn particolarenelsonoe 5 le persone decedute. Ecco icompleti:+57 ricoverati +6 terapie intensive +5643 persone in isolamento +55622 guariti su Il Corriere della Città.

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. #viviparchidelazio, è questo l'hashtag scelto per raccontare il programma 'Parchi nel Lazio – L'estate è qui' lanciato questa mattina, ...
Covid Lazio. Non si ferma la corsa del virus che continua a mantenere alta l'attenzione degli esperti. Nelle ultime settimane il numero dei nuovi contagi è infatti aumentato, alimentando una certa app ...