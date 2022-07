Covid, così Omicron 5 sta cambiando la pandemia per contagi e ricoveri (Di giovedì 7 luglio 2022) “Anche in Italia l'incidenza di casi sta rapidamente aumentando, però la pressione sugli ospedali resta relativamente bassa”, dice il direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute Rezza. Secondo Agenas, in 24 ore è salita di un punto, al 4%, la percentuale di occupazione dei posti letto nelle rianimazioni. Resta ferma al 12% quella dei reparti di area medica, ma in 3 regioni è oltre il livello di allerta. A far crescere i numeri, spiegano gli esperti, è la nuova variante ritenuta più contagiosa Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) “Anche in Italia l'incidenza di casi sta rapidamente aumentando, però la pressione sugli ospedali resta relativamente bassa”, dice il direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute Rezza. Secondo Agenas, in 24 ore è salita di un punto, al 4%, la percentuale di occupazione dei posti letto nelle rianimazioni. Resta ferma al 12% quella dei reparti di area medica, ma in 3 regioni è oltre il livello di allerta. A far crescere i numeri, spiegano gli esperti, è la nuova variante ritenuta piùosa

