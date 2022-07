Conte tra il pressing della base e ' piano B'

(Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - A Montecitorio, dove i deputati pentastellati hanno votato la fiducia sul dl Aiuti con 15 assenti ingiustificati, il 'day after' del confronto tra Giuseppee Mario Draghi ha confermato la situazione di estrema precarietà nel rapporto tra M5s e la maggioranza di governo. Se infatti, a margine di un evento organizzato da una serie di associazioni per la transizione ecologica, Giuseppepremetteva la volontà del Movimento di “collaborare col governo”, c'è da fare i conti con una pressione montante di una partepattuglia parlamentare emaggioranzagrillina nel senso dell'uscita dall'esecutivo e del passaggio all'opposizione. Secondo quanto filtra da un numero non trascurabile di eletti pentastellati, l'impressione è che il presidente del Consiglio ...

...commette l'errore di mettere in difficoltà l'agenda del Governo' All'indomani dell' incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ... Il quasi - decalogo che Giuseppe Conte ha consegnato a Mario Draghi ha una valenza diversa dalla ... Il reset nei rapporti tra i due partiti comprende però un caveat fondamentale: il sostengo al governo ... Roma, 7 lug. (askanews) - Mario Draghi incassa la fiducia alla Camera sul decreto aiuti, ma sa che per far rientrare l'allarme per il suo governo ...