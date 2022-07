Chris Hemsworth leggerà una favola della buona notte in tv (Di giovedì 7 luglio 2022) Chris Hemsworth, star di Thor: Love and Thunder, leggerà per la trasmissione CBeebies una favola della buona notte. Chris Hemsworth sarà la prossima star coinvolta nel progetto CBeebies e leggerà quindi una favola della buona notte per la gioia di grandi e piccini. La star di Thor: Love and Thunder è infatti solo il più recente nome prestigioso ad apparire nel programma prodotto da BBC. Nell'episodio che andrà in onda domani sugli schermi britannici Chris Hemsworth, protagonista di Thor: Love and Thunder, leggerà il racconto Stormy Night di Salina Yoon. Tra le pagine si racconta la storia di un orsetto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022), star di Thor: Love and Thunder,per la trasmissione CBeebies unasarà la prossima star coinvolta nel progetto CBeebies equindi unaper la gioia di grandi e piccini. La star di Thor: Love and Thunder è infatti solo il più recente nome prestigioso ad apparire nel programma prodotto da BBC. Nell'episodio che andrà in onda domani sugli schermi britannici, protagonista di Thor: Love and Thunder,il racconto Stormy Night di Salina Yoon. Tra le pagine si racconta la storia di un orsetto ...

Pubblicità

_giadiiiii_ : RT @gioxilomb: NO SCUSATE MA LA FIGLIA DI GORR NEL FILM ERA INTERPRETATA DALLA FIGLIA DI CHRIS HEMSWORTH PIANGO ERANO TROPPO CARINI LEI E T… - sketchers____ : RT @gioxilomb: NO SCUSATE MA LA FIGLIA DI GORR NEL FILM ERA INTERPRETATA DALLA FIGLIA DI CHRIS HEMSWORTH PIANGO ERANO TROPPO CARINI LEI E T… - folklec : domani vado a vedere thor pronta a vedere le chiappe di chris Hemsworth sbattute sul maxi schermo e ad essere disgustata da chris pratto - sonoIca : RT @gioxilomb: NO SCUSATE MA LA FIGLIA DI GORR NEL FILM ERA INTERPRETATA DALLA FIGLIA DI CHRIS HEMSWORTH PIANGO ERANO TROPPO CARINI LEI E T… - tpwkgioi : stasera si va a vedere thor solo per vedere il culo di chris hemsworth un grandissimo dono grazie taika waititi -