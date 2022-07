Bimbo morto a Sharm, nel cibo tanti rischi in agguato: 'Ecco perché può accadere' (Di giovedì 7 luglio 2022) Il caso del Bimbo di 6 anni morto a Sharm El Sheikh ha sconvolto tutta Italia. Ma non è una novità che nei cibi possano essere tanti i rischi in agguato, specie quando si mangiano alimenti che non ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) Il caso deldi 6 anniEl Sheikh ha sconvolto tutta Italia. Ma non è una novità che nei cibi possano esserein, specie quando si mangiano alimenti che non ...

Pubblicità

repubblica : Bimbo morto a Sharm el Sheik, ancora gravi le condizioni del padre. Aperta un'inchiesta, fari accesi sul resort [di… - fanpage : “Aiutateci, ci serve un volo speciale per tornare in Italia” L’appello lanciato da Rosalia Manosperti, la mamma… - RitaamariaB : RT @TweetDiPopolo: si sa solo che il bimbo e' morto in 36 ore dai primi sintomi - ilriformista : La tragedia della famiglia in vacanza: Andrea, 6 anni, morto nel giro di 36 ore. Il padre in rianimazione. La madre… - infoitsalute : Sharm el Sheikh, ottenuti i permessi di rimpatrio per il bimbo siciliano morto -