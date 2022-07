Apple annuncia in iOS 16 la modalità Lockdown: che cos’è e perchè fa tanto clamore? (Di giovedì 7 luglio 2022) La funzione è stata annunciata in arrivo con la prossima major release per il sistema operativo iOS, dunque compatibile con i dispositivi che potranno ospitarla: una possibilità opzionale di protezione di iPhone e iPad definita “estrema”, dedicata ad utenti che ritengono di essere esposti a pericolosi attacchi informatici. Akcube anteprima di come si mostrerà la modalità Lockdown di Apple – ComputerMagazine.itLa Apple “torna” in Lockdown: ma per proteggersi da ben altri tipi di virus rispetto al corona, ovvero quelli informatici lanciati contro i loro utenti maggiormente esposti a rischi di questo genere, annunciando una funzione definita “estrema” pensata per il sistema operativo iOS e per i dispositivi mobili di iPhone e di iPad e desktop di macOS. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) La funzione è statata in arrivo con la prossima major release per il sistema operativo iOS, dunque compatibile con i dispositivi che potranno ospitarla: una possibilità opzionale di protezione di iPhone e iPad definita “estrema”, dedicata ad utenti che ritengono di essere esposti a pericolosi attacchi informatici. Akcube anteprima di come si mostrerà ladi– ComputerMagazine.itLa“torna” in: ma per proteggersi da ben altri tipi di virus rispetto al corona, ovvero quelli informatici lanciati contro i loro utenti maggiormente esposti a rischi di questo genere,ndo una funzione definita “estrema” pensata per il sistema operativo iOS e per i dispositivi mobili di iPhone e di iPad e desktop di macOS. ...

