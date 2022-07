“Andato via troppo presto”, Romina Power se oggi LUI fosse qui: era tutt’altra cosa (Di giovedì 7 luglio 2022) Romina Power esce allo scoperto come mai aveva fatto sinora. “Mi è stato sottratto troppo presto…”: non si tratta di Al Bano! L’attrice e cantante statunitense, Romina Power ha rotto definitivamente il silenzio ed è uscita allo scoperto con parole molto forti. Romina Power canta in tv (Instagram)L’ex compagna di vita di Al Bano ha vissuto per lunghi tratti, una vita piuttosto travagliata tra perdite e sofferenze immani. In amore con lo storico cantante a causa della perdita di Ylenia, che ancora oggi, nonostante tutto abita nei suoi pensieri ai decessi in famiglia più dolorosi. Tra questi ultimi vanno annoverati quelli della sorella, Taryn per la quale ha riservato dediche profonde e commoventi. Il rapporto con lei era davvero unico e ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022)esce allo scoperto come mai aveva fatto sinora. “Mi è stato sottratto…”: non si tratta di Al Bano! L’attrice e cantante statunitense,ha rotto definitivamente il silenzio ed è uscita allo scoperto con parole molto forti.canta in tv (Instagram)L’ex compagna di vita di Al Bano ha vissuto per lunghi tratti, una vita piuttosto travagliata tra perdite e sofferenze immani. In amore con lo storico cantante a causa della perdita di Ylenia, che ancora, nonostante tutto abita nei suoi pensieri ai decessi in famiglia più dolorosi. Tra questi ultimi vanno annoverati quelli della sorella, Taryn per la quale ha riservato dediche profonde e commoventi. Il rapporto con lei era davvero unico e ...

Pubblicità

GoalItalia : E' andato via da Re di Milano ?? #Lukaku è tornato per provare a riprendersi il suo regno ????? - erretici : Il primo cileno è andato via dal c......, attendiamo che anche l'altro vada via dai c........ - smgii1908 : @joargna @chefastidioo_ Vecino è andato via - cosmoalex78 : @EnricoTurcato Poteva e doveva fare meglio ma ora che è andato via che senso ha ancora sbertucciarlo?Credo sia ora… - FREESalamella : Mio pensiero: Se veramente Dybala-Inter ci sono ancora possibilità allora arriva dopo che Sanchez è andato via oltr… -