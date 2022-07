Allevamento abusivo di cani scoperto dalla Polizia locale a Napoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un Allevamento abusivo di cani è stato individuato dalla Polizia locale di Napoli nell’ambito delle azioni di controllo del territorio nei siti di maggior criticità urbana. Nel dettaglio gli agenti del reparto Tutela Ambientale e Investigativa Centrale della Municipale hanno individuato un’area scoperta in Via Brin dove erano in corso opere edili di ampliamento di un Allevamento abusivo di cani di grossa taglia. Il responsabile, A.F. napoletano di anni 38, già noto al Servizio Veterinario dell’Asl in quanto destinatario di una ordinanza di sgombero del sito per lo stesso tipo di abuso, veniva denunciato per inottemperanza all’ordine dell’autorità e per gli abusi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Undiè stato individuatodinell’ambito delle azioni di controllo del territorio nei siti di maggior criticità urbana. Nel dettaglio gli agenti del reparto Tutela Ambientale e Investigativa Centrale della Municipale hanno individuato un’area scoperta in Via Brin dove erano in corso opere edili di ampliamento di undidi grossa taglia. Il responsabile, A.F. napoletano di anni 38, già noto al Servizio Veterinario dell’Asl in quanto destinatario di una ordinanza di sgombero del sito per lo stesso tipo di abuso, veniva denunciato per inottemperanza all’ordine dell’autorità e per gli abusi ...

