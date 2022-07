A bordo di ONE | il catamarano che ama il M A R E

Pubblicità

telefoninonet : Samsung Galaxy Watch5 sarà il primo con Wear OS 3.5 a bordo? - Marisab79879802 : RT @GBussacchetti: Questo è stato possibile solo perché è stato ucciso il presidente: si poteva fare solo dopo la “Morte del RE”. Il 28 per… - GBussacchetti : Questo è stato possibile solo perché è stato ucciso il presidente: si poteva fare solo dopo la “Morte del RE”. Il 2… - The_spiazel_one : RT @Inter: Benvenuto a bordo ???? #ForzaInter #WelcomeKristjan - Rock42719224 : RT @MaraTahnee: “Gli Stati Uniti annunceranno un rafforzamento a lungo termine del loro impegno militare in Europa“. Lo ha detto il consigl… -

Vanity Fair Italia

...è costretto a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un attentato bioterroristico a. Le ...horror story (14 luglio 2022) Peter va sulla Luna (21 luglio 2022) Malediction (settembre 2022)...... è un successo che ha un doppio valore: non solo l'equipaggio ha primeggiato sulla flotta... questo assicura sempre un bel clima a. Grazie anche ai nostri sponsor che ci permettono ogni anno ... Centro Velico Caprera e One Ocean Foundation insieme su ONE, il catamarano che ama il M.A.R.E Navigare a vela in tutto il Tirreno per monitorare la salute delle sue acque: è l'obiettivo del progetto di di citizen science ideato da chi il mare lo conosce bene, ma soprattutto lo ama da sempre. N ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...