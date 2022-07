Wimbledon 2022, sarà Nadal-Kyrgios in semifinale. I precedenti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Conclusi i quarti di finale nel tabellone maschile di Wimbledon 2022. Nick Kyrgios ha dominato il suo match contro Cristian Garin, mentre Rafael Nadal ha dovuto combattere fino al quinto set contro Taylor Fritz ed un problema all’addome per guadagnarsi l’accesso in semifinale. Saranno dunque l’australiano e lo spagnolo a darsi battaglia per raggiungere l’atto conclusivo. sarà la decima volta che i due si affrontano sul circuito ATP, la quarta in un torneo dello Slam e la terza sull’erba londinese. I precedenti vedono un vantaggio da parte del maiorchino, in grado di vincere 6 scontri diretti a fronte di 3 successi dell’australiano. La prima volta che Nadal e Kyrgios si incontrarono fu proprio al New England Club nell’ormai lontano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Conclusi i quarti di finale nel tabellone maschile di. Nickha dominato il suo match contro Cristian Garin, mentre Rafaelha dovuto combattere fino al quinto set contro Taylor Fritz ed un problema all’addome per guadagnarsi l’accesso in. Saranno dunque l’australiano e lo spagnolo a darsi battaglia per raggiungere l’atto conclusivo.la decima volta che i due si affrontano sul circuito ATP, la quarta in un torneo dello Slam e la terza sull’erba londinese. Ivedono un vantaggio da parte del maiorchino, in grado di vincere 6 scontri diretti a fronte di 3 successi dell’australiano. La prima volta chesi incontrarono fu proprio al New England Club nell’ormai lontano ...

