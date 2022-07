Wimbledon 2022, Paolo Bertolucci su Jannik Sinner: “Dobbiamo essere orgogliosi, il futuro è suo!” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Guardare oltre il risultato finale? In questo caso, si può fare. La sconfitta in cinque set di Jannik Sinner nei quarti di finale contro Novak Djokovic, a Wimbledon, ha in sé sentimenti contrastanti: da un lato l’amarezza del ko, avanti di sue set; dall’altro la conferma di un livello di gioco raggiunto molto alto per una parte della sfida. Nelle considerazioni strettamente legate al risultato emergono, però, altri elementi: l’esperienza dell’altoatesino sull’erba, la crescita esponenziale in poco tempo su questa superficie e i miglioramenti tecnici evidenziatisi nel suo percorso a Londra. Il tutto porta quindi a una valutazione più ampia. Di questo avviso è Paolo Bertolucci, ex grande tennista e attuale commentatore tv su Sky Sport, che poco dopo il termine della sfida tra Jannik e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Guardare oltre il risultato finale? In questo caso, si può fare. La sconfitta in cinque set dinei quarti di finale contro Novak Djokovic, a, ha in sé sentimenti contrastanti: da un lato l’amarezza del ko, avanti di sue set; dall’altro la conferma di un livello di gioco raggiunto molto alto per una parte della sfida. Nelle considerazioni strettamente legate al risultato emergono, però, altri elementi: l’esperienza dell’altoatesino sull’erba, la crescita esponenziale in poco tempo su questa superficie e i miglioramenti tecnici evidenziatisi nel suo percorso a Londra. Il tutto porta quindi a una valutazione più ampia. Di questo avviso è, ex grande tennista e attuale commentatore tv su Sky Sport, che poco dopo il termine della sfida trae ...

