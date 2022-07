Wimbledon 2022, il padre di Nadal implora il figlio di ritirarsi per infortunio (VIDEO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il padre di Rafael Nadal, Sebastian, dall’angolo sul Centrale ha chiaramente fatto segno al figlio di ritirarsi per infortunio durante il match dei quarti di finale di Wimbledon 2022 contro Fritz. Il maiorchino non è di questa intenzione e nonostante un problema agli addominali ha deciso di rientrare in campo e giocare ancora, netto il disappunto del genitore che chiede al numero uno della Race to Turin di andare via per non peggiorare la situazione. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildi Rafael, Sebastian, dall’angolo sul Centrale ha chiaramente fatto segno aldiperdurante il match dei quarti di finale dicontro Fritz. Il maiorchino non è di questa intenzione e nonostante un problema agli addominali ha deciso di rientrare in campo e giocare ancora, netto il disappunto del genitore che chiede al numero uno della Race to Turin di andare via per non peggiorare la situazione. In alto ecco il. SportFace.

