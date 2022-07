(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – La nuova sotto’ Omicron BA.2.75 è ilche ci avviamo “alla classica” virale, secondo la microbiologa Maria Rita. “A questo stiamo assistendo – spiega all’Adnkronos Salute – se il trend evolutivo di Sars-CoV-2 continua così. Ce lo dice la storia delle pandemie: i virus diventano molto più contagiosi, ma si attenua la loro patogenicità”, sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, convinta che il nuovo mutante “sicuramente arriverà anche in Italia, così come è arrivato in altri Paesi dell’Occidente. E’ impossibile escludere che arriverà anche da noi” perché “i virus non conoscono il concetto di confine”, ribadisce. ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, #Bassetti sulla nuova variante indiana: 'Attenzione, potrebbe infettare le persone guarite e vaccinate'. - Adnkronos : Corre di nuovo il covid in Italia. La comunità scientifica accende i riflettori sulla nuova 'variante indiana' (BA.… - Sissijj14 : RT @SagittaVerdi: E dopo il pipistrello, il pangolino, il maiale e la scimmia, ecco a voi la lumacona killer a pari merito con la nuova var… - lifestyleblogit : Variante indiana covid, Ricciardi: 'Primi dati preoccupano' - - lifestyleblogit : Variante indiana, Gismondo: 'E' segno di endemizzazione' - -

Trae aumento di contagi Covid, Fabrizio Pregliasco ha fatto una previsione sulla situazione epidemica dei prossimi mesi. Fabrizio Pregliasco ha parlato dell'evolversi della situazione ...Covid No allarmismi"/ Ciccozzi: "Per ora non abbiamo dati certi" Il protocollo riabilitativo nasale adottato fino ad ora "esponeva il paziente per un tempo troppo lungo a odori ...(Adnkronos) – Sulla nuova sottovariante Omicron BA.2.75 che si sta facendo largo in altri paesi “non ci sono ancora dati scientifici che ci dimostrano una maggiore contagiosità rispetto a Omicron 5. N ...Nuovo balzo di positivi in Abruzzo: in un giorno sono stati accertati 3.590 nuovi casi, il dato ha fatto impennare l'incidenza, che arriva a 1.189 casi ogni centomila abitanti, ponendo la ...