Tour de France, Alessandro Petacchi: “Sul pavé Jumbo favorita. Dainese deve crederci di più, Caruso da top10” (Di mercoledì 6 luglio 2022) A poche ore dalla partenza della quinta tappa del Tour de France (la Dunkerque-Calais di 171,5 km) abbiamo raggiunto telefonicamente l’ex professionista e oggi commentatore tecnico per la tv di Stato Alessandro Petacchi per stilare un bilancio di queste prime tappe della Grande Boucle: “E’ il Tour che ci aspettavamo. C’è sempre molto nervosismo e tensione per paura di perdere del tempo prezioso per gli uomini di classifica e per chi vuole cercare di vincere una volata c’è tanta bagarre. Le prime tappe del Tour sono sempre un po’ complicate e la tappa del pavé prima delle montagne può creare molta selezione”. Nella cronometro sarebbe stato meglio se Ganna fosse partito più tardi? E’ stato condizionato dalla pioggia? “Lui ha detto che gli altri sono andati più forte. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) A poche ore dalla partenza della quinta tappa delde(la Dunkerque-Calais di 171,5 km) abbiamo raggiunto telefonicamente l’ex professionista e oggi commentatore tecnico per la tv di Statoper stilare un bilancio di queste prime tappe della Grande Boucle: “E’ ilche ci aspettavamo. C’è sempre molto nervosismo e tensione per paura di perdere del tempo prezioso per gli uomini di classifica e per chi vuole cercare di vincere una volata c’è tanta bagarre. Le prime tappe delsono sempre un po’ complicate e la tappa delprima delle montagne può creare molta selezione”. Nella cronometro sarebbe stato meglio se Ganna fosse partito più tardi? E’ stato condizionato dalla pioggia? “Lui ha detto che gli altri sono andati più forte. ...

