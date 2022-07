Torre del Greco, custodiva ordigni artigianali in casa: 40enne arrestato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un 40enne incensurato di Torre del Greco è stato arrestato dopo la scoperta, nella sua abitazione, di 38 ordigni, di quelli normalmente usati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nascondeva in casa 38 ordigni, di quelli normalmente usati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Materiale pericoloso e detenuto illegalmente scoperto dai carabinieri della sezione operativa Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unincensurato didelè statodopo la scoperta, nella sua abitazione, di 38, di quelli normalmente usati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nascondeva in38, di quelli normalmente usati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Materiale pericoloso e detenuto illegalmente scoperto dai carabinieri della sezione operativa

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state tra… - sferriam : RT @crisalidemalva: Buon 224mo compleanno #GiacomoLeopardi! Come ormai consuetudine ?? non posso lasciarvi senza delle chicche su di lui poc… - anastasiamadam : RT @SimRadar: LA LUNA DI ISTANBUL La meravigliosa luna crescente del 10 settembre 2021 tramonta alle spalle della moschea di Faith e della… - RedazioneTvcity : Torre del Greco: 38 ordigni sequestrati dai carabinieri, 40enne in manette - - FannaWife : @ChiccoBodo Non è vero, la torre dell'orso è posta sulla sommità di una scogliera rocciosa, quella di Lapillo è al livello del mare... -