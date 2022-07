Taxi sciopero, secondo giorno: gravi disagi in molte città, anche a Firenze (Di mercoledì 6 luglio 2022) Presidi, cortei, sit in, flash mob, auto bianche a passo d'uomo e disagi a chi cercava oggi un Taxi. Per il secondo giorno consecutivo i tassisti hanno scioperato in tutta Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Presidi, cortei, sit in, flash mob, auto bia passo d'uomo ea chi cercava oggi un. Per ilconsecutivo i tassisti hanno scioperato in tutta Italia L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - AndreaVenanzoni : Nella seconda giornata di sciopero taxi, il servizio pubblico capitolino, forse per solidarietà, fa saltare le cors… - stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - OssaniAnna : RT @DomaniGiornale: Lo #sciopero dei #taxi è la solita storia: i #tassisti presidiano il loro fortino, non vogliono #concorrenza, #Uber è i… - gpierpaolo75 : RT @DomaniGiornale: I #tassisti presidiano il loro fortino, non vogliono #concorrenza, #Uber è il male, ecc. Si spacciano per servizio pubb… -