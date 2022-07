Romina Power | beccata con un uomo | è bellissimo e ha 20 in meno di lei

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Non è mai accaduto chevenisse paparazzata con unsenza che nascessero dei pettegolezzi. La splendida cantante è apparsa vicino ad un affascinante signore, e manco a dirlo: gli ammiratori hanno subito pensato possa esserci del tenero tra i due. La donna, che oggi ha settant’anni, ha sempre dichiarato di non essere più interessata ad avere un compagno al suo fianco. L’unico grande amore della sua vita è stato Al Bano Carrisi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Gianni Morandi, grave lutto per l’amato cantante: l’addio sui social è straziante La storia trae Al Bano Carrisi ha fatto sognare l’Italia. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: Ylenia il 29 novembre 1970, Yari il 21 aprile 1973, Cristel il 25 dicembre 1985 e...