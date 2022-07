Purissima Benitez Johannot | David Medalla e il gender

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Giovedì 14 luglio alle 19 Museion Bolzano ospita un appuntamento collegato alla mostra: Parables of a Friendship., Docente del dipartimento di Studi artistici della University of the Philippines Diliman e fondatrice, archivista e curatrice di MiraNila Heritage House and Library terrà della lecture sull’artista. L’attivistae il realismo