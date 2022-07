Pescara: piano 'Stop Fake' Gdf, sequestrati oltre 93mila articoli di bigiotteria non conformi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Pescara, 6 lug. - (Adnkronos) - Sono oltre 93.000 gli articoli di bigiotteria non conformi, tra anelli, piercing, orecchini, collane, bracciali e ciondoli. Gioielli con topazi, diamanti e pietre preziose simulate. E argento al posto di oro. Finti preziosi dal valore di circa 80.000 euro. Questo il bilancio del sequestro eseguito oggi dalle Fiamme Gialle di Pescara nell'ambito del piano d'azione 'Stop Fake', in materia di sicurezza prodotti e anticontraffazione. La merce requisita, venduta all'interno di un emporio gestito da commercianti di origine etnica nei pressi della stazione centrale del capoluogo adriatico, risulta potenzialmente tossica perché contenente nichel, metallo molto spesso responsabile di reazioni allergiche da ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022), 6 lug. - (Adnkronos) - Sono93.000 glidinon, tra anelli, piercing, orecchini, collane, bracciali e ciondoli. Gioielli con topazi, diamanti e pietre preziose simulate. E argento al posto di oro. Finti preziosi dal valore di circa 80.000 euro. Questo il bilancio del sequestro eseguito oggi dalle Fiamme Gialle dinell'ambito deld'azione '', in materia di sicurezza prodotti e anticontraffazione. La merce requisita, venduta all'interno di un emporio gestito da commercianti di origine etnica nei pressi della stazione centrale del capoluogo adriatico, risulta potenzialmente tossica perché contenente nichel, metallo molto spesso responsabile di reazioni allergiche da ...

