Monza, il grande sogno è Icardi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Galliani e Berlusconi si vogliono regalare un acquisto top per la prima in serie A del Monza. Il vero grande obiettivo è Mauro Icardi... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Galliani e Berlusconi si vogliono regalare un acquisto top per la prima in serie A del. Il veroobiettivo è Mauro...

Pubblicità

ForzaMilans1899 : RT @86_longo: ??Galliani e Berlusconi si vogliono regalare un acquisto top per la prima in serie A del Monza. Il vero grande obiettivo è Mau… - 86_longo : ??Galliani e Berlusconi si vogliono regalare un acquisto top per la prima in serie A del Monza. Il vero grande obiet… - Grande__Jack80 : @wazzaCN Ancora co sto Monza, ma basta cazzo. - GiuliaCuchu : Anche Dzeko nella lista del Monza. Io lo so che se non si sblocca qualcosa entro breve salterà fuori anche Sanchez… - davidelefty : @_goodtime__ In breve: 1) Marotta grande dribblomane; 2) ci vuole pazienza; 3) i cavalli buoni si vedono all’arrivo… -