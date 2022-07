Maneskin, il concerto al Circo Massimo fa paura: “In arrivo 80mila persone, posticipatelo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il concerto dei Maneskin, in programma tra qualche giorno a Roma, fa paura. Al punto che medici ed epidemiologi – Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildei, in programma tra qualche giorno a Roma, fa. Al punto che medici ed epidemiologi – Perizona Magazine.

