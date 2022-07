Malattia di Lyme | che relazione ha con le zecche e come si manifesta

(Di mercoledì 6 luglio 2022)diLadie detta anche borreliosi diperché è causata da una spirocheta che viene trasmessa all’uomo dalla zecca. Non sempre però ci si ricorda di essere stati punti da una zecca e di aver avuto un arrossamento e magari a distanza di tempo si può avere una forma di artrite, che è uno dei classici sintomi di questa borreliosi, per cui bisogna tornare indietro con la memoria e ragionare anche in questa chiave.disiLadinon è solo a carico delle articolazioni e può averezioni cliniche molto varie. In genere, esordisce con un eritema cronico-migrante, ossia degli arrossamenti ...

