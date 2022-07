L’impero colpisce ancora

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci sono dei pesci del lago Malawi, i Nimbochromis, che si fingono morti. Si distendono di fianco sul fondale marino, assumono una colorazione che gli permette di mimetizzarsi e cercano di farsi scambiare per delle carcasse. Quando altri pesci più piccoli si avvicinano, il Nimbochromis approfitta dell’effetto sorpresa per attaccare. Ci sono animali che si fingono morti per evitare di essere predati, come l’opossum, e altri che si fingono morti per predare gli altri. È una tecnica di caccia che possiamo riconoscere anche in Novak Djokovic. Gliel’abbiamo vista praticare così spesso che dovremmo anche aver smesso di sorprenderci. Djokovic si aggira per il campo floscio, senza idee ed energie vitali. Commette errori grossolani, tira servizi che a malapena superano la rete. Sembra fare uno sforzo immane, quasi in preda a una crisi cardiaca, per giocare semplicemente a tennis. Ha l’aria di ...