Kiev | controffensiva a Kramatorsk | russi si sono ritirati

Pubblicità

globalistIT : - MariagladysVc : RT @TV2000it: #Ucraina | #6luglio Controffensiva a #Kramatorsk, «i russi si sono ritirati» #Russia sequestra due navi straniere e prepar… - vinmorgante : RT @TV2000it: #Ucraina | #6luglio Controffensiva a #Kramatorsk, «i russi si sono ritirati» #Russia sequestra due navi straniere e prepar… - TV2000it : #Ucraina | #6luglio Controffensiva a #Kramatorsk, «i russi si sono ritirati» #Russia sequestra due navi stranier… - Radio1Rai : #Ucraina Pesanti bombardamenti russi su #Sloviansk. Intanto l’esercito di Kiev annuncia una controffensiva a… -

Il Fatto Quotidiano

L' esercito ucraino ha inflitto perdite significative alle truppe russe nella direzione di Kramatorsk, città orientale nel Donetsk: lo afferma lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine su ...Secondo il 'Telegraph', le speranze di unadi natura militare da parte dell'Ucraina ... Infatti, eccezion fatta per le ritirate russe daa marzo e da Kharkiv a maggio, le battaglie ... Controffensiva estiva, Kiev non punta alla spallata ma a una lunga ‘guerra di liberazione’ L’ex segretario di Stato americano: «Va sconfitta l’invasione dell’Ucraina, non la Russia come Stato». Emergenza energia, Berlino studia il controllo pubblico dell’industria in caso di crisi ...Negli ultimi giorni le notizie che arrivano dal Donbass hanno portato alcuni osservatori a giudicare con pessimismo le speranze di fermare l’invasione russa. I dati e le informazioni che arrivano dai ...