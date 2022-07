Incentivi 2022 - Le richieste di fondi languono (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul fronte degli Incentivi è calma piatta. A oggi, il cruscotto della disponibilità dei fondi fa segnare un residuo di 180,6 milioni di euro per le vetture con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, vale a dire le elettriche, e di 199,3 milioni per quelle con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km, cioè le ibride plug-in. Esaurita invece, com'è noto, ormai da tempo (nell'arco di una ventina di giorni) la dotazione riservata alla fascia 61-135 g/km, quella delle auto a benzina ibride, ma anche diesel, per le quali la disponibilità era inferiore (170 milioni), la rottamazione obbligatoria e, soprattutto, la domanda molto più alta. Flop annunciato. Il meccanismo d'incentivazione, dunque, non funziona. Ma non è una sorpresa, ché la sua formulazione portava vizi d'origine che era facile immaginare ne avrebbero minata l'efficacia. Stanziare 220 milioni di euro per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul fronte degliè calma piatta. A oggi, il cruscotto della disponibilità deifa segnare un residuo di 180,6 milioni di euro per le vetture con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, vale a dire le elettriche, e di 199,3 milioni per quelle con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km, cioè le ibride plug-in. Esaurita invece, com'è noto, ormai da tempo (nell'arco di una ventina di giorni) la dotazione riservata alla fascia 61-135 g/km, quella delle auto a benzina ibride, ma anche diesel, per le quali la disponibilità era inferiore (170 milioni), la rottamazione obbligatoria e, soprattutto, la domanda molto più alta. Flop annunciato. Il meccanismo d'incentivazione, dunque, non funziona. Ma non è una sorpresa, ché la sua formulazione portava vizi d'origine che era facile immaginare ne avrebbero minata l'efficacia. Stanziare 220 milioni di euro per ...

Autoconsumo da Rinnovabili: come funziona e quando conviene ... grazie anche agli incentivi previsti, in particolare per il fotovoltaico Fotovoltaico per la casa: costi medi e risparmi grazie agli incentivi 7 Giugno 2022 Rendere la propria casa o l'attività ... Promozioni Volkswagen di luglio 2022 ...2022 sono molto interessanti: la Casa tedesca è reduce da un giugno non eccezionale (come molti altri marchi) e punterà ad aumentare le vendite con tanti sconti a volte supportati dagli incentivi ... InvestireOggi.it Legge delega Codice dei contratti: Qualificazione delle stazioni appaltanti - 3 La lettera c) del comma 2 legge 21 giugno 2022, n. 78 recante " Delega al Governo in materia di contratti pubblici " inizia l'esposizione così come di seguito riportato " ridefinizione e rafforzamento ... L'esodo incentivato dei lavoratori nel quadro degli scivoli pensionistici Circolari24 Lavoro è il servizio in abbonamento che fornisce un approccio pratico agli argomenti più dibattuti; ogni martedì la Circolare commenta il tema della settimana con soluzioni concrete tabell ...