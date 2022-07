Il Liverpool è pronto a portare Luis Diaz al livello successivo in pre-stagione (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 21:14:01 Il web non parla d’altro: Il Liverpool si sta preparando a portare il gioco di Luis Diaz al livello successivo nell’attuale pre-stagione. Inizialmente Diaz avrebbe dovuto firmare per il Liverpool nella finestra di mercato dell’estate 2022. Tuttavia, dopo che il Tottenham ha reso note le loro anticipazioni, il nuovo direttore sportivo del Liverpool Julian Ward ha aperto il suo ampio libro di contatti portoghesi prima che fosse fatta una mossa negli ultimi giorni della finestra di gennaio. Ora, secondo il Liverpool Echo, si è sempre saputo che la pre-stagione è quando il 25enne Diaz sarebbe davvero trasformato in un giocatore del ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 21:14:01 Il web non parla d’altro: Ilsi sta preparando ail gioco dialnell’attuale pre-. Inizialmenteavrebbe dovuto firmare per ilnella finestra di mercato dell’estate 2022. Tuttavia, dopo che il Tottenham ha reso note le loro anticipazioni, il nuovo direttore sportivo delJulian Ward ha aperto il suo ampio libro di contatti portoghesi prima che fosse fatta una mossa negli ultimi giorni della finestra di gennaio. Ora, secondo ilEcho, si è sempre saputo che la pre-è quando il 25ennesarebbe davvero trasformato in un giocatore del ...

