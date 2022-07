Fedez non resiste e smaschera Selvaggia Lucarelli: scoppia la bomba sui social (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez oggi non ha resistito e ha deciso di rispondere a tono ai continui attacchi di Selvaggia Lucarelli: “Non volevo dire niente, ma adesso basta” Fedez e Selvaggia Lucarelli non vanno per niente d’accordo. Chi segue la Lucarelli, può vedere il modo in cui da diversi anni non ha tanto a genio Fedez e la sua famiglia, infatti trova molto spesso il pretesto per attaccarli. Proprio qualche settimana fa, Selvaggia aveva accusato Fedez di esibizionismo per aver pubblicato le sue sedute con lo psicologo. Fedez (Instagram)Oggi è arrivato l’ennesimo attacco. Tutto è cominciato quando in questi giorni, un addetto della sicurezza, è diventato virale sui social per le espressioni fatte durante ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 6 luglio 2022)oggi non ha resistito e ha deciso di rispondere a tono ai continui attacchi di: “Non volevo dire niente, ma adesso basta”non vanno per niente d’accordo. Chi segue la, può vedere il modo in cui da diversi anni non ha tanto a genioe la sua famiglia, infatti trova molto spesso il pretesto per attaccarli. Proprio qualche settimana fa,aveva accusatodi esibizionismo per aver pubblicato le sue sedute con lo psicologo.(Instagram)Oggi è arrivato l’ennesimo attacco. Tutto è cominciato quando in questi giorni, un addetto della sicurezza, è diventato virale suiper le espressioni fatte durante ...

