F1, la Mercedes continuerà ad aggiornare la W13 fino al GP di Ungheria e poi deciderà… (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ritorno della Mercedes? Chi può dirlo. Di sicuro c’è che la W13 abbia risposto piuttosto bene alle sollecitazioni di Lewis Hamilton nell’ultimo GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Silverstone la terza posizione del britannico non racconta tutto quello che si è visto. Dal punto di vista delle prestazioni, infatti, Lewis è stato a livello della Ferrari e, senza la Safety Car, era nella condizione di insidiare la vetta occupata da Charles Leclerc. L’epilogo, poi, è stato diverso ma ora il quesito è il seguente: vedremo una macchina performante in questa maniera anche in Austria? Stando a quanto riportato da Auto, Motor und Sport, non si ha una risposta a riguardo e il Red Bull Ring rappresenterà un bel banco di prova per verificare la bontà degli aggiornamenti. Gli upgrade dovrebbero esserci anche per il weekend austriaco in misura ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il ritorno della? Chi può dirlo. Di sicuro c’è che la W13 abbia risposto piuttosto bene alle sollecitazioni di Lewis Hamilton nell’ultimo GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Silverstone la terza posizione del britannico non racconta tutto quello che si è visto. Dal punto di vista delle prestazioni, infatti, Lewis è stato a livello della Ferrari e, senza la Safety Car, era nella condizione di insidiare la vetta occupata da Charles Leclerc. L’epilogo, poi, è stato diverso ma ora il quesito è il seguente: vedremo una macchina performante in questa maniera anche in Austria? Stando a quanto riportato da Auto, Motor und Sport, non si ha una risposta a riguardo e il Red Bull Ring rappresenterà un bel banco di prova per verificare la bontà degli aggiornamenti. Gli upgrade dovrebbero esserci anche per il weekend austriaco in misura ...

Pubblicità

AlessioAlssi0 : @LrLucaruocco Diciamo che leclerc deve rimanere in ferrari perché non ha opzioni possibili. In rb non ci può andare… - MarianoFroldi : Purtroppo è troppo tardi. E l'anno prossimo con il ritorno di Mercedes il titolo continuerà a restare nei sogni mos… - Gleek_1897 : vediamo quando si troverà la mercedes sopra se continuerà a ripetere le stesse cose. - gleek96 : ma guarda se mercedes benz deve andare avanti e non TUTTI gli altri che se lo meritano più di lei madonna a me st… -

F1 / Austria: Red Bull scalda il turbo, Mercedes alla porta - FormulaPassion.it Al Red Bull Ring Mercedes dovrà confrontarsi con le sfide d'alta quota, ma soprattutto con le curve ... A Zeltweg si continuerà a discutere della polemica dei fondi flessibili, della direttiva anti - ... Ordini e dis - ordini - FormulaPassion.it ...- Chi invece ha sorpreso con una gara eccezionale è stato Lewis Hamilton con la sua Mercedes . ... Ma se continuerà a seguire il team dipenderà da quanto esso saprà ispirargli fiducia in termini di ... OA Sport Al Red Bull Ringdovrà confrontarsi con le sfide d'alta quota, ma soprattutto con le curve ... A Zeltweg sia discutere della polemica dei fondi flessibili, della direttiva anti - ......- Chi invece ha sorpreso con una gara eccezionale è stato Lewis Hamilton con la sua. ... Ma sea seguire il team dipenderà da quanto esso saprà ispirargli fiducia in termini di ... F1, la Mercedes continuerà ad aggiornare la W13 fino al GP di Ungheria e poi deciderà...