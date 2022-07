Deulofeu-Napoli: i bianconeri chiedono 20 milioni, possibile inserimento di una contropartita (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è un giocatore del Napoli molto gradito dal club friulano Francesco Pezzella, giornalista di Udinese TV, ha parlato della trattativa Napoli-Udinese per Gerard Deulofeu nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è un giocatore delmolto gradito dal club friulano Francesco Pezzella, giornalista di Udinese TV, ha parlato della trattativa-Udinese per Gerardnel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Pezzella: “Il Napoli tratta per Deulofeu: una contropartita può sbloccare l’operazione” - napolitanoscuba : RT @tuttonapoli: Da Udine - Il Napoli tratta per Deulofeu: una contropartita può sbloccare l'operazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA UDINE - Pezzella: 'Deulofeu? Il Napoli è in trattativa, all'Udinese piace Gaetano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA UDINE - Pezzella: 'Deulofeu? Il Napoli è in trattativa, all'Udinese piace Gaetano' - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Da Udine - Il Napoli tratta per Deulofeu: una contropartita può sbloccare l'operazione -