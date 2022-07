Covid | terapie intensive di nuovo in forte aumento | in Italia +1% in 24 ore

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sale di un punto percentuale nell’arco di 24, in, tornando al 4%, la percentuale di posti nelleoccupata da pazienti con-19, un valore ancora lontano da livelli di allerta ma piu’ alto rispetto al 2% che si registrava esattamente un anno fa. Resta invece ferma al 12%, a livello nazionale, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica e 3 sono le regioni in cui supera il 20%: Calabria (24%), Sicilia (25%), Umbria (32%). A descrivere l’ondata estiva di-19 sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 5 luglio 2022, pubblicati oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.