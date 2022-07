Chiusa Via di Pratica di Mare, traffico bloccato anche sulla Pontina: ancora disagi per i pendolari (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ ancora Chiusa Via di Pratica di Mare dopo gli incendi scoppiati nella giornata di ieri. La strada pertanto è interdetta tra Castel Romano e Villaggio Azzurro in entrambe le direzioni. disagi si riscontrano sin dalle prime ore del giorno in tutta l’area compresa la Pontina dove il la circolazione risulta bloccata in direzione Roma già a partire da Pomezia. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #ViaDiPratica a seguito di due #incendi avvenuti nella giornata di ieri, la strada resta Chiusa tra #CastelRomano e #VillaggioAzzurro entrambe le direzioni@WazeLazio @Emergenza24 #viabiliLAZ https://t.co/wm1AES2kTm — Astral Infomobilità (@astralmobilita) July 6, 2022 Foto di repertorio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’Via dididopo gli incendi scoppiati nella giornata di ieri. La strada pertanto è interdetta tra Castel Romano e Villaggio Azzurro in entrambe le direzioni.si riscontrano sin dalle prime ore del giorno in tutta l’area compresa ladove il la circolazione risulta bloccata in direzione Roma già a partire da Pomezia. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #ViaDia seguito di due #incendi avvenuti nella giornata di ieri, la strada restatra #CastelRomano e #VillaggioAzzurro entrambe le direzioni@WazeLazio @Emergenza24 #viabiliLAZ https://t.co/wm1AES2kTm — Astral Infomobilità (@astralmobilita) July 6, 2022 Foto di repertorio su Il Corriere della Città.

