(Di mercoledì 6 luglio 2022) 'Sono a disposizione: lavorerò per dare il meglio in qualsiasi ruolo'.(SPAGNA) - "Sono molto soddisfatto e orgoglioso diqui. Spero di trascorrere giorni fantastici e ottenere tanti ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Barcellona. Kessié 'Felice di essere qui, Xavi il top' - sportface2016 : #Barcellona, #Kessie si presenta: 'Orgoglioso di essere qui, #Xavi mi ha assicurato che sarò al centro del progetto' - sportal_it : Franck Kessie, il Milan è già un ricordo - ClimaSole : RT @SN4IFUN: ?? Erano le cinco de la tarde quando #Pablito e compagni contro il Brasile delle meraviglie realizzavano la partita perfetta.… - Fantacalcio : Barcellona, Kessie si presenta: 'Voglio essere come Yaya Tourè' -

Queste le prime parole di Frank Kessié da giocatore del. L'ex Milan, arriva in blaugrana a parametro zero: "Ho giocato una volta contro il Barça e abbiamo vinto 1 - 0 - racconta l'ivoriano ...... che si annuncia entusiasmante per la presenza di piazze storiche del nostro. 'Ancora una ... big ancora senza squadra Kessié è stato annunciato dal, ma sono tanti i big che dopo la ...Una notizia importante scuote gli Europei 2022 di calcio femminile che quest'oggi prenderanno il via in Inghilterra. Il riferimento è al grave infortunio di Alexia Putellas, giocatrice della Spagna e ...Le parole di oggi di Marotta hanno fatto scalpore (“ Dybala Un’opportunità, ma in attacco adesso siamo a posto così”)anche se l’ad ha lasciato un piccolo spiraglio qualora ci fosse l’opportunità di a ...