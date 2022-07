Pubblicità

alkhimiyah : RT @ultimora_pol: #Sondaggi #Brasile #Presidenziali Sondaggio di BTG/FSB: #Lula: 43% (-1) Jair #Bolsonaro: 33% (+1) Ciro #Gomes: 8% (-1)… - ultimora_pol : #Sondaggi #Brasile #Presidenziali Sondaggio di BTG/FSB sul secondo turno: #Lula: 52% (-2) Jair #Bolsonaro: 37% (… - ultimora_pol : #Sondaggi #Brasile #Presidenziali Sondaggio di BTG/FSB: #Lula: 43% (-1) Jair #Bolsonaro: 33% (+1) Ciro #Gomes: 8%… - ultimora_pol : #Sondaggi #Brasile #Presidenziali Sondaggio di Modalmais/Futura sul secondo turno: #Lula: 49% Jair #Bolsonaro: 4… -

Agenzia ANSA

... dal 2003 al 2010) ha il 45% delle intenzioni di voto contro il 31% dell'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, in vista delle elezioni del prossimo 2 ottobre: è quanto emerge da undell'...Per questo motivo il Milan si sta guardando intorno e starebbe valutando unper un ... Nunes è nato in realtà in, a Rio de Janeiro, ma è stato naturalizzato ben presto portoghese. Ha ... Brasile: sondaggio, Lula al 45% e Bolsonaro al 31% (ANSA) - BRASILIA, 06 LUG - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (al governo per due mandati consecutivi, dal 2003 al 2010) ha il ...Decisivi Leal (21) punti e Lucarelli (15) nella vittoria 3-1 del Brasile sulla Germania. Darlan il bomber che ha preso il posto di Alan appena operato ha ealizzato 13 punti. Nishida ha firmato 24 punt ...