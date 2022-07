Blackout a Quarto | Fi in campo | “Città in ginocchio”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Le temperature elevatissime che hanno raggiunto anche i 38 gradi di questi giorni, dal 25 giugno hanno comportato interruzioni del servizio elettrico a cui sono riconducibili circa 27 guasti sulle linee in molte zone dell’Area Flegrea. Un nuovo “guasto” ha interessato anche il Comune di. Sul tema interviene Forza Italia con l’europarlamentare Fulvio Martusciello, vice coordinatore vicario regionale della Campania, ed il consigliere comunale diDomenico Brescia che sottolineano come “la novità ormai è avere l’energia elettrica, ci dicono i residenti esasperati”. Secondo le segnalazioni ricevute “c’è gente allettata senza corrente, attività commerciali in grave difficoltà, mamme con neonati, persone anziane, sole. Persone che rientrano dal lavoro senza nemmeno potersi fare una ...

QUARTO - «Nonostante i numerosi tavoli tenuti presso la Sede Comunale per le opere ritenute necessarie e strategiche per implementare la rete elettrica del territorio di Quarto, i disservizi all'utenz ...Senza luce Vomero, Arenella e Stella. Disagi a Quarto. Per l'emergenza caldo E-Distribuzione ha messo in campo in Campania una task force di ...