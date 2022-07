Atletica, Europei Under 18: Longobardi argento nei 200m (Di mercoledì 6 luglio 2022) Eduardo Longobardi si aggiudica la medaglia d’argento nella gara dei 200m agli Europei Under 18 di Atletica, competizione in corso a Gerusalemme. Il velocista di origine napoletana ha chiuso in 21.22, venendo rimontato solo nel finale dal francese Dejan Ottou (21.10). A completare il podio è il tedesco Luban Haque in 21.51. L’azzurro, al debutto con la maglia dell’Italia, si è poi dichiarato non completamente soddisfatto del risultato, in quanto puntava a vincere l’oro e a migliorare il proprio record personale, ma rilanciando l’appuntamento a domani, dove sarà impegnato nella staffetta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Eduardosi aggiudica la medaglia d’nella gara deiagli18 di, competizione in corso a Gerusalemme. Il velocista di origine napoletana ha chiuso in 21.22, venendo rimontato solo nel finale dal francese Dejan Ottou (21.10). A completare il podio è il tedesco Luban Haque in 21.51. L’azzurro, al debutto con la maglia dell’Italia, si è poi dichiarato non completamente soddisfatto del risultato, in quanto puntava a vincere l’oro e a migliorare il proprio record personale, ma rilanciando l’appuntamento a domani, dove sarà impegnato nella staffetta. SportFace.

Eurosport_IT : MATTIA FURLANI D'ORO ?????? L'azzurrino vola con il salto da 8.04m e diventa così il primo italiano U18 a superare i… - sportface2016 : Atletica, Europei Under 18: Longobardi vince l'argento nei 200m - lattuga99 : RT @Nicola89144151: Un nuovo programma animerà i pomeriggi di Rai 2 da martedì 12 a domenica 24 luglio: Pomeriggio Sportivo, ogni giorno da… - ematr_86 : RT @atleticaitalia: ?? ???????????????????? ??????????????! ??? quarta medaglia per gli azzurri agli Europei Under 18 di Gerusalemme: Eduardo Longobardi è a… - Nicola89144151 : Un nuovo programma animerà i pomeriggi di Rai 2 da martedì 12 a domenica 24 luglio: Pomeriggio Sportivo, ogni giorn… -