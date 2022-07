Acqua, chiusure notturne a Morcone: ecco dove e quando (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGESESA comunica che a causa dell’aumento delle temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad effettuare la chiusura notturna, a partire da oggi 6 Luglio 2022, dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del mattino successivo, dei serbatoi Cuffiano, Bregarella, Canepino Basso e Buchicchi che servono il Centro Urbano e la zona di Cuffiano del Comune di Morcone. “Inoltre comunichiamo che si procederà alla chiusura notturna, solo per questa notte, del serbatoio Castello dalle ore 24:00 alle ore 5:30 di domani mattina 7 Luglio, per recuperare un congruo volume di compenso dello stesso e garantire la distribuzione dei prossimi giorni. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717?. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGESESA comunica che a causa dell’aumento delle temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad effettuare la chiusura notturna, a partire da oggi 6 Luglio 2022, dalle ore 23.00 alle ore 05.30 del mattino successivo, dei serbatoi Cuffiano, Bregarella, Canepino Basso e Buchicchi che servono il Centro Urbano e la zona di Cuffiano del Comune di. “Inoltre comunichiamo che si procederà alla chiusura notturna, solo per questa notte, del serbatoio Castello dalle ore 24:00 alle ore 5:30 di domani mattina 7 Luglio, per recuperare un congruo volume di compenso dello stesso e garantire la distribuzione dei prossimi giorni. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

