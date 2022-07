Abbott presenta FreeStyle Libre 3: il sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio più piccolo e preciso al mondo (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Abbott, azienda health-tech leader mondiale nella tecnologia di monitoraggio del glucosio con sensori, ha presentato oggi a Milano ‘FreeStyle Libre 3’, il nuovo sensore che amplia la gamma di dispositivi per il controllo della glicemia dedicati ai pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2. Ne parlano Massimiliano Bindi, Regional director Abbott Diabetes Care South East Europe, Emanuele Bosi, diabetologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano e Riccardo Schiaffini, diabetologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) –, azienda health-tech leader mondiale nella tecnologia didelcon sensori, hato oggi a Milano ‘3’, il nuovoche amplia la gamma di dispositivi per il controllo della glicemia dedicati ai pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2. Ne parlano Massimiliano Bindi, Regional directorDiabetes Care South East Europe, Emanuele Bosi, diabetologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano e Riccardo Schiaffini, diabetologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma L'articolo proviene da Italia Sera.

